Медали в честь 80-летия Победы начали вручать ветеранам в Новосибирске

К празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне активно готовятся в Новосибирске. Ветеранам начали вручать юбилейные медали, одним из получателей такой награды стал труженик тыла, ветеран вневедомственной охраны Сергей Зензеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии