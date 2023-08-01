НОЖ В СПИНУ ОТ МИГРАНТОВ: ГРАЖДАНИН РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, ГОТОВ УБИВАТЬ РУССКИХ НА СВО

SI

Sergey Ivanov

Ну и в чем проблема? Давайте начнем с самого простого: перестанем их завозить к себе! Для этого понадобится всего лишь взорвать железные дороги в сторону Центральной Азии. Ну и, конечно, прекратить авиарейсы в эти страны. Ввести визовый режим. А вот потом неплохо бы разобраться с инициатором этого миграционного конвейера: с Хуснуллиным. Налицо признаки государственной измены, которая выражается в дестабилизации российского общества путем сознательного завоза мигрантов с чуждой нам культурой и верой. Или подождем, пока рванет- и мигранты устроят поход на Москву по примеру Пригожина? Хотя им и поход не понадобится. Их в самой Москве полно. Их много настолько, что они запросто разнесут всю московскую полицию. Кое- где их даже больше, чем русских. Ну, а автомат у них у каждого под подушкой. Достаточно только сигнала- и все эта свора кинется громить Москву и резать русских.