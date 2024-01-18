Трамп, Третья Мировая и Тайваньский коктейль

Позволю себе напомнить вам, уважаемые читатели, одну детскую считалочку: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить,Лай Циндэ, тебе водить!»На самом деле, конечно, не месяц вышел, а дядюшка Дональд, и не Дак, а Трамп, но мачете реально вытащил и начал им размахивать.