Ученые выяснили, как утренний кофе изменяет мозг здоровых людей

Влияние кофеина на структуру головного мозга стало предметом тщательного научного анализа. Исследование, результаты которого были представлены в научном издании Cerebral Cortex, раскрывает неожиданные аспекты воздействия этого популярного стимулятора на серое вещество мозга.
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