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Ученые выяснили, как утренний кофе изменяет мозг здоровых людей

Ученые выяснили, как утренний кофе изменяет мозг здоровых людей

Влияние кофеина на структуру головного мозга стало предметом тщательного научного анализа. Исследование, результаты которого были представлены в научном издании Cerebral Cortex, раскрывает неожиданные аспекты воздействия этого популярного стимулятора на серое вещество мозга.

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