Нью Информ

1 342 подписчика

Плюсовые температуры спровоцировали таяние неубранных сугробов в Санкт-Петербурге

Плюсовые температуры спровоцировали таяние неубранных сугробов в Санкт-Петербурге

Долгожданное потепление пришло в Санкт-Петербург. Однако плюсовые температуры лишь добавили проблем местным жителям на фоне бездействия коммунальных служб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх