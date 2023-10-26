В облцентре арестовали домашнего тирана, который истязал свою супругу

Мужчина довел супругу до реанимации, а потом выселил ее с детьми и обосновался в их общей квартире Промышленный районный суд Смоленска заключил под стражу на 2 месяца местного жителя, который обвиняется в систематическом избиении своей жены.
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