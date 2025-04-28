В Госдуме предложили ввести льготы учителям на посещение учреждений культуры

В Госдуме хотят внедрить одну из мер поддержки учителей. Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, фракция «Справедливая Россия — За правду», предложила ввести льготы для учителей на посещение культурных мероприятий.
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