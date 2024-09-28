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WADA потребовало дисквалификации первой ракетки мира Синнера из-за допинга

WADA потребовало дисквалификации первой ракетки мира Синнера из-за допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подачу апелляционной жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера о нарушении антидопинговых правил.

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