Всем сборы: Ричард Гир исповедуется, Милош Бикович прыгает со скалы

Транссибирский экспресс делает остановку в российских кинотеатрах. В широкий прокат вышел самый ожидаемый фильм этого года — масштабный детективный экшен «Красный шелк» о шпионских интригах в борьбе за секретные документы, которые везут на поезде через всю Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии