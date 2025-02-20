Всем сборы: Ричард Гир исповедуется, Милош Бикович прыгает со скалы

Транссибирский экспресс делает остановку в российских кинотеатрах. В широкий прокат вышел самый ожидаемый фильм этого года — масштабный детективный экшен «Красный шелк» о шпионских интригах в борьбе за секретные документы, которые везут на поезде через всю Россию.