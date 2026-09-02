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Мировое обозрение

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Роснедра: Запасов золота в России хватит для лидерства на 30 лет

Роснедра: Запасов золота в России хватит для лидерства на 30 лет

Россия сохранит позиции одного из мировых лидеров по добыче золота ещё примерно три десятилетия. С таким заявлением на Восточном экономическом форуме выступил заместитель главы Роснедр Асламбек Гермаханов, уточнив, что страна занимает третье место в мире по запасам драгоценного металла и второе — по объёмам его добычи.

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