Роснедра: Запасов золота в России хватит для лидерства на 30 лет

Россия сохранит позиции одного из мировых лидеров по добыче золота ещё примерно три десятилетия. С таким заявлением на Восточном экономическом форуме выступил заместитель главы Роснедр Асламбек Гермаханов, уточнив, что страна занимает третье место в мире по запасам драгоценного металла и второе — по объёмам его добычи.