Авиарейсы с Ямала в Сочи и обратно перенесли из‑за ограничений

Авиарейсы из Сочи в Новый Уренгой и Салехард и в обратном направлении в пятницу, 4 сентября, задерживаются из-за ограничений в аэропорту города-курорта.
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