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В Иерусалиме в Великую субботу в храме гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в Великую субботу в храме гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в Великую субботу в храме гроба Господня сошел Благодатный огонь. Чудо схождения Благодатного огня произошло в Кувуклии — часовне, находящейся в храме над пещерой, где было погребено тело Иисуса Христа.

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