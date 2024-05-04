В Иерусалиме в Великую субботу в храме гроба Господня сошел Благодатный огонь. Чудо схождения Благодатного огня произошло в Кувуклии — часовне, находящейся в храме над пещерой, где было погребено тело Иисуса Христа.
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