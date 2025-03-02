Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Геннадий Бережнов
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Мы все - Анна! Пермячке могут дать 5 лет за демонстрацию снеговиков против мечети

Мы все - Анна! Пермячке могут дать 5 лет за демонстрацию снеговиков против мечети

Русский Колоколъ Кадр из ролика про снежных баб. До пяти лет лишения свободы грозит пермячке Анне Пьянзиной за акцию с участием снежных баб! Активистку движения против строительства мечети в Верхней Курье таким образом власти хотят наказать в назидание другим сопротивляющимся местным жителям.

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