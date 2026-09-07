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Педагогов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Атомный урок»

Педагогов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Атомный урок»

Стартовал новый сезон Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Принять участие в нем могут школьные учителя любого предметного профиля, педагоги дополнительного образования и преподаватели колледжей.

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