Русская весна
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Русская весна

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«Масштабное наступление»: в Киеве раскрыли, к чему готовятся ВСУ

«Масштабное наступление»: в Киеве раскрыли, к чему готовятся ВСУ

Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».

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Л
Ливень
внаступ?))) вступ? наступ?
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