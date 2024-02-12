«Масштабное наступление»: в Киеве раскрыли, к чему готовятся ВСУ

Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».
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