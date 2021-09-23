ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Корпус танка Т-34 разработал Михаил Таршинов

Корпус танка Т-34 разработал Михаил Таршинов

О талантливом советском конструкторе рассказал его сын — житель Ростокина Дмитрий Таршинов   Из личного архива В первой половине дня в технопарке будут проводиться образовательные программы для школьников в рамках проекта «Учебный день в технопарке».

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