Корпус танка Т-34 разработал Михаил Таршинов

О талантливом советском конструкторе рассказал его сын — житель Ростокина Дмитрий Таршинов Из личного архива В первой половине дня в технопарке будут проводиться образовательные программы для школьников в рамках проекта «Учебный день в технопарке».
О талантливом советском конструкторе рассказал его сын — житель Ростокина Дмитрий Таршинов Из личного архива В первой половине дня в технопарке будут проводиться образовательные программы для школьников в рамках проекта «Учебный день в технопарке».
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