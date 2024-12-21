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МИД РФ прокомментировал предложенную Путиным дуэль между «Орешником» и ПРО

МИД РФ прокомментировал предложенную Путиным дуэль между «Орешником» и ПРО

Россия не сомневается в мощи, эффективности и превосходстве своих вооружений над американскими средствами противодействия, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 21 декабря в комментарии ТАСС.

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