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TOP DOG 43: Ганнибал – Погодин, Конунг – Ликвидатор и другие бои

26 сентября в Москве состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 43. В главном поединке вечера Наби «Ганнибал» Гаджиев подерется против Дениса Погодина .

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