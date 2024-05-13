Культурные мероприятия и творческие проекты в России должны основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях, объединять разные поколения и народы страны.
Культурные мероприятия в России должны основываться на традиционных ценностях — Голикова
Комментарии
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Evgeny Ku
Интересно, а доходы Голиковой и её обогащение на каких ценностях основываются ? Просто, наберите в поисковике "Доходы и отдых Голиковой" и вам всё станет ясно. У Путина, наверное, до неё руки не дошли ? А во власти больше некому заняться очисткой рядов властных структур ? Неужели и там актуальна поговорка : "Ворон ворону глаз не выклюет " ???
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20 час.
sss
не мадам арбидол о ценностях рассуждать... Ну право же ни стыда ни совести...
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11 час.
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