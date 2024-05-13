Evgeny Ku

Интересно, а доходы Голиковой и её обогащение на каких ценностях основываются ? Просто, наберите в поисковике "Доходы и отдых Голиковой" и вам всё станет ясно. У Путина, наверное, до неё руки не дошли ? А во власти больше некому заняться очисткой рядов властных структур ? Неужели и там актуальна поговорка : "Ворон ворону глаз не выклюет " ???