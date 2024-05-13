Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sss
    не мадам арбидол о ценностях рассуждать... Ну право же ни стыда ни совести...Культурные меропр...
  • ПавелЗзаварзин
    Молодец Гладков!Композитор Григор...
  • Evgeny Ku
    Интересно, а доходы Голиковой и её обогащение на каких ценностях основываются ? Просто, наберите в поисковике "Доходы...Культурные меропр...

Культурные мероприятия в России должны основываться на традиционных ценностях — Голикова

Культурные мероприятия в России должны основываться на традиционных ценностях — Голикова

Культурные мероприятия и творческие проекты в России должны основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях, объединять разные поколения и народы страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeny Ku
Интересно, а доходы Голиковой и её обогащение на каких ценностях основываются ? Просто, наберите в поисковике &quot;Доходы и отдых Голиковой&quot; и вам всё станет ясно. У Путина, наверное, до неё руки не дошли ? А во власти больше некому заняться очисткой рядов властных структур ? Неужели и там актуальна поговорка : &quot;Ворон ворону глаз не выклюет &quot; ???
Ответить
20 час.
sss
не мадам арбидол о ценностях рассуждать... Ну право же ни стыда ни совести...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх