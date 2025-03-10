В кабмине поддержали идею увеличения штрафов за перевозку детей без автокресел

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. В документе, полученном от правительства Российской Федерации, сообщается о том, что оно одобрило законопроект, который предусматривает значительное повышение штрафов за перевозку детей без использования специальных кресел или бустеров в транспортных средствах.