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Апелляционный суд рассмотрит вопрос о заключении владыки Арсения в СИЗО

В четверг, 17 октября, в Кривом Роге состоится заседание Днепровского апелляционного суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба защиты митрополита Святогорского Арсения на решение о продлении его содержания под стражей на 60 дней.

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