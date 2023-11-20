В Москве начали делать банкоматы. Это производство с высокой степенью локализации

Московский производитель начал поставки банкоматов собственной разработки с расширенными возможностямиМосковский производитель начал поставки банкоматов собственной разработки, о чем сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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