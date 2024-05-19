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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об РПЛ: «Спонсором этого чемпионата должен стать валидол. Болельщикам «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» не позавидуешь, столько нервов потратили»

«Ну и чемпионат в этом году! Да, очень много ошибок допускают лидеры, но зато какая интрига. «Краснодар» показал характер и не захотел лишать нас интереснейшего матча в последнем туре.

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Комментарии
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Гусаров Игорь
Динамо Чемпион!!!
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15 час.

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