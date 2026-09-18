Property Finder: недвижимость в ОАЭ за год подорожала на 348%

В отдельных регионах ОАЭ за прошедший год стоимость коммерческой недвижимости подскочила на 348%, лидером стал Рас-эль-Хайма.
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