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Невролог Шендерова назвала 4 причины, почему вы постоянно просыпаетесь среди ночи

Невролог Шендерова назвала 4 причины, почему вы постоянно просыпаетесь среди ночи

Здоровый крепкий сон длительностью не менее шести часов — это физиологическая потребность организма. После того как человек засыпает, у него снижаются мозговая активность и способность воспринимать внешние раздражители.

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