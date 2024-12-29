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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Субименди не хочет в «Сити» из-за конкуренции с Родри. Гимараэса за 100 млн фунтов считают слишком дорогим вариантом (The Times)

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает полузащитников в качестве усиления в зимнее трансферное окно.

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