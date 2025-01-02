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Русское оружие

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❗️⚡️ВКС России выполнили дальний перехват Су-27УБ/УБМ ВСУ в момент выхода машины

❗️⚡️ВКС России выполнили дальний перехват Су-27УБ/УБМ ВСУ в момент выхода машины противника на рубежи применения противорадиолокационных ракет AGM-88B Block 3 HARM, либо УАБ GBU-39/B.

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