Анна Asti призналась, что у нее не осталось друзей

34-летняя Анна Asti рассказала, как живет после драмы, приключившейся в ее личной жизни. В феврале в Сети появились предположения, что артистка рассталась с супругом-бизнесменом Станиславом Юркиным после пяти лет брака.
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