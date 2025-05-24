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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Asti призналась, что у нее не осталось друзей

Анна Asti призналась, что у нее не осталось друзей

34-летняя Анна Asti рассказала, как живет после драмы, приключившейся в ее личной жизни. В феврале в Сети появились предположения, что артистка рассталась с супругом-бизнесменом Станиславом Юркиным после пяти лет брака.

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