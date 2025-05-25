Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

Уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».
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