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Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

Уехавшие из России «просчитались», потому что во всем мире начинают говорить о поражении Украины, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

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