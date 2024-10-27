Лавров: Путин привел Си Цзиньпину факты отказа Зеленского от переговоров

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани привел факты отказа Владимира Зеленского от переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
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