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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин продлил результативную серию до 4 матчей – передача против «Оттавы». Форвард «Колорадо» набрал 28 очков в 32 играх сезона

Нападающий «Колорадо» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:1).

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