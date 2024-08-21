Вы заметили, как наши люди озлобились из-за разграбления «Пятёрочки» в Судже украинскими нацистами? Дикие бабуины прямо из африканской саванны впервые увидели приличный магазин.
О разнице между российскими и украинскими бабушками
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Вот напрасно вы так! Пока вы на пальме сидели и жрали бананы, хохлы делом занимались! Черное море копали! А до этого они Средиземное море выкопали!! Спросите, где доказательства? -На дне! Вы вот задумывались, почему на глубине Черного моря- сероводород? А ведь просто все! Ну недосуг было хохлам на Кавказ по нужде бегать! Так вот, пока копали дно и засрали...
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3 час.
ММ
Это просто скрытая реклама Пятёрочки. Кстати, весьма дорогие магазины, заходим туда, только если срочно надо и рядом нет других магазинов.
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2 час.
М
ММ
Сероводород? Типа:"Мужики рубили лес, выделяя АжДваЭс"?
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2 час.
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