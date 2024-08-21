О разнице между российскими и украинскими бабушками

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Sergey Ivanov

Вот напрасно вы так! Пока вы на пальме сидели и жрали бананы, хохлы делом занимались! Черное море копали! А до этого они Средиземное море выкопали!! Спросите, где доказательства? -На дне! Вы вот задумывались, почему на глубине Черного моря- сероводород? А ведь просто все! Ну недосуг было хохлам на Кавказ по нужде бегать! Так вот, пока копали дно и засрали...