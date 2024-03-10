Ностальгия по СССР: стало известно, кто представит Армению на Евровидении

Почему название дуэта воспевает легенду советской техники?Участники армяно-французского дуэта "Ладанива", названного в честь известного советского внедорожника, представят Армению на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024".
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