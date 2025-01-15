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Царьград

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Словакия требует извинений от Польши за отказ в пролете в Москву

Словакия требует извинений от Польши за отказ в пролете в Москву

Зампред Национального совета Словакии Андрей Данко ждет извинений от Польши за отказ разрешить пролет их делегации в Москву.

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