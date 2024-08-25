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Семак на вопрос о том, что «Зенит» дезинформировал насчет Вендела и Педро: «Вы слышали от меня, что они не будут играть? Я такого не говорил! Это перевирание»

До игры председатель правления «Зенита» Александр Медведев утверждал, что они не сыграют. Непосредственно перед матчем он отметил, что их попадание в стартовый состав – заслуга врачей и физиотерапевтов.

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