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Джек О’Коннелл и Одесса Эзайон уверуют в плоскую Землю в фильме "Конец света, каким мы его знаем"

Джек О’Коннелл и Одесса Эзайон уверуют в плоскую Землю в фильме "Конец света, каким мы его знаем"

О’Коннелл и Эзайон исполнят роли двух одиноких людей, чьи пути пересекаются во время грандиозного паломничества, цель которого – доказать, что Земля плоская.

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