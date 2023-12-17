Путин 18 декабря проведет встречу с победителями чемпионата «Профессионалы»

Президент Владимир Путин запланировал на 18 декабря встречу со школьниками и студентами, которые стали победителям Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», а также с их наставниками.
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