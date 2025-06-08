Жители ДНР: "С нас дерут три шкуры, у диаспор проблем с полицией нет". Со строителями разобрались, взялись за медиков?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform На две наши публикации "Мы воевали за то, чтобы отдать наши города мигрантам?", "Диаспоры захватывают земли ДНР" читатели оставили тысячи откликов.
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