Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    "...Так что до начала реального «возмездия» остался один шаг. Нужно только захотеть его сделать..."  Так что мешает? ..."Минимум три дня"...
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Жители ДНР: "С нас дерут три шкуры, у диаспор проблем с полицией нет". Со строителями разобрались, взялись за медиков?

Жители ДНР: "С нас дерут три шкуры, у диаспор проблем с полицией нет". Со строителями разобрались, взялись за медиков?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform На две наши публикации "Мы воевали за то, чтобы отдать наши города мигрантам?", "Диаспоры захватывают земли ДНР" читатели оставили тысячи откликов.

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