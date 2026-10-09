ЦБ и Минфин пересматривают прогноз: рост капитализации до 66% ВВП под вопросом

Ограниченный спрос инвесторов может стать серьёзным барьером для столь масштабного притока капитала. Сейчас ведомства прорабатывают более реалистичные сценарии развития рынка.
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