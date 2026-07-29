«Нам нужны наглые дети и их папаши на джипах»: академик РАН умер после избиения в Екатеринбурге. За дело берется Бастрыкин

Сергей Никитин По поводу купецкой.она работает, к ответственности не привлечена, так как прямого умысла ни следаками ни прокуратурой в ее действиях не нашли Закрытие производства нет. Следствие продолжается. Возбуждалось дело на зама, так как весь процесс на получении субсидии курировал именно он. Субсидию ей не выдали. Она накатала заяву на мэрию. Счас идут проверки. А Бастрыкин че мог сделать? Вина купецкой не доказана. Бум посмотреть мож че новое откопают.

NZ Nodar Zade Конечно, настоящий мужик никогда не подымет руку на старшего, тем более тот ему физически не угрожал. Это признак дикости, присущей людям в этом регионе, у них разговор на кулаках рьяное дело, т к мозгов не хватает для нормального разговора. Этих козлов, которые избили заслуженного человека, конечно, надо садить. А эта мразевка, которая на телевизор пыталась оправдать действие своего мужа, будет долго воспитывать своего сыночка-негодяя в одиночку.