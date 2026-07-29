Вся вина заслуженного ученого заключалась в том, что он сделал замечание избалованным детям, катавшихся на квадроциклах по посевам на опытных полях.
«Нам нужны наглые дети и их папаши на джипах»: академик РАН умер после избиения в Екатеринбурге. За дело берется Бастрыкин
Комментарии
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Сергей Никитин
По поводу купецкой.она работает, к ответственности не привлечена, так как прямого умысла ни следаками ни прокуратурой в ее действиях не нашли Закрытие производства нет. Следствие продолжается. Возбуждалось дело на зама, так как весь процесс на получении субсидии курировал именно он. Субсидию ей не выдали. Она накатала заяву на мэрию. Счас идут проверки. А Бастрыкин че мог сделать? Вина купецкой не доказана. Бум посмотреть мож че новое откопают.
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1 м.
NZ
Nodar Zade
Конечно, настоящий мужик никогда не подымет руку на старшего, тем более тот ему физически не угрожал. Это признак дикости, присущей людям в этом регионе, у них разговор на кулаках рьяное дело, т к мозгов не хватает для нормального разговора. Этих козлов, которые избили заслуженного человека, конечно, надо садить. А эта мразевка, которая на телевизор пыталась оправдать действие своего мужа, будет долго воспитывать своего сыночка-негодяя в одиночку.
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1 м.
Николай Берлизов
Русского ученого Вавилова посадили за то, что он растратил государственные деньги, отпущенные на выведение новых высокоурожайных пород зерновых и масличных культур, на закупку тапинамбура. Средства, отпущенные для того, чтобы накормить досыта русский (да и весь советский) народ академик Вавилов растратил на свои персональные научные развлечения. Закупленные им тапинамбуры до сих пор не решили проблем урожайности в России и только засоряют поля и огороды.и Доносы на Вавилова писали отнюдь не евреи, а руководитель Бюро интродукции ВИР, ботаник Александр Карлович Коль - немец, потомок русского дворянина-декабриста академик Иван Якушкин и русский же доктор биологических наук Григорий Шлыков. Единственным, кто пытался оправдать Вавилова, как ни странно, был хохол Трофим Лысенко.
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1 м.
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