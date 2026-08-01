Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Основной целью было исследовать массив климатических и культурных данных, скрытых в снегах горы. Ученые считают, что эти уникальные данные — под угрозой: из-за глобального потепления снежная шапка Арарата уменьшается с возрастающей скоростью.
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