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Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Основной целью было исследовать массив климатических и культурных данных, скрытых в снегах горы. Ученые считают, что эти уникальные данные — под угрозой: из-за глобального потепления снежная шапка Арарата уменьшается с возрастающей скоростью.

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