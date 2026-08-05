Двигатель на криптоне для малых спутников создали российские специалисты

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) и Московского физико-технического института (МФТИ) разработали двигатель для малых космических аппаратов, предназначенный для высокоточного управления их движением.
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