В КТРВ сообщили о поставке первой партии новейших электрических торпед ЭТ-1Э на флот

Новейшие электрические торпеды ЭТ-1Э уже поступают в боевые части Военно-морского флота, первая партия боеприпасов уже поставлена Минобороны.
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