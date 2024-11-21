Глава государства прямо и недвусмысленно ответил США и их сателлитам, толкающим мир к глобальному конфликту, подчеркнул губернатор 21 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и заявил, что конфликт на Украине после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер.