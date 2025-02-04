В Ровенской области Украины начались акции протестов против блокпостов у границы с Беларусью. На украинско-белорусской границе не оказалось белорусских военных, но при этом киевский режим несколько лет пугал свой народ этими лживыми данными.
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