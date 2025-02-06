Архангелогородцы назвали главные факторы при выборе работы

Для большинства архангелогородцев главным критерием при выборе работы является высокий уровень оплаты трудаТаковы результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob среди экономически активных жителей города и представителей компаний.
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