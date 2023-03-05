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Отрыв «Барсы» от «Реала» вырос до 9 очков. «Мадрид» не побеждает 3 матча подряд

Отрыв «Барсы» от «Реала» вырос до 9 очков. «Мадрид» не побеждает 3 матча подряд

«Барселона» еще больше оторвалась от «Реала» по итогам 24-го тура Ла Лиги. «Мадрид» не смог обыграть «Бетис» на выезде – 0:0.

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