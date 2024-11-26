Сторонников международного терроризма задержали в ДНР сотрудники ФСБ

Четверо иностранцев, которые обвиняются в пропаганде идеологии международной террористической организации, были задержаны в Донецке и принудительно выдворены из страны, сообщает 26 ноября официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
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