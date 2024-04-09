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Более 360 тыс. кв. м жилья построили в Новой Москве за три месяца

Более 360 тыс. кв. м жилья построили в Новой Москве за три месяца

С начала года в новых округах столицы построили свыше 362 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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