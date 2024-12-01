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Литва ввела предварительную регистрацию фур на границе с Россией

Литва ввела предварительную регистрацию фур на границе с Россией

Решение правительства Литвы с 1 декабря ввести обязательную предварительную регистрацию большегрузных транспортных средств для пересечения границы с Калининградской областью России или с Белоруссией вступило в силу.

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